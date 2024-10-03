Bakan Bolat, Türkiye'nin döviz rezervlerini artırmaya başladığını ve cari işlemler açığını kapatma yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Bakan Bolat, Adana'nın dış ticarette önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Adana, ihracatını artıran ve ithalatını azaltan bir şehir haline geldi. Bu da Adana'nın dış ticaret fazlası veren ve katma değer üreten bir şehir olduğunu gösteriyor" dedi. Özellikle Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin, bu bağlamda önemli bir ihracat kapısı olduğunu vurgulayan Bolat, 2023 yılında bu bölgeden 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

İhracat ve Ekonomik Gelişmeler

Bakan Bolat, hükümetin Adana’ya yönelik yaptığı yatırımlardan da bahsederek, son 21 yılda şehre toplamda 230 milyar liralık hizmet kazandırıldığını söyledi. Türkiye’nin salgın, depremler ve küresel sorunlarla mücadele ettiğini ancak siyasi istikrarı koruduğunu belirtti. Bolat, "Türkiye'yi yönetmek kolay değil; adeta bir 'mayın tarlasında' ilerliyoruz," ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin zorlu süreçlerde başarılı bir yönetim gösterdiğini dile getirdi.

Enflasyon ve Ekonomik Hedefler

Ömer Bolat, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine de değinerek, 2026 yılı sonu hedefinin tek haneli enflasyon olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 49,38’e gerilediğini ifade etti.

TEKNOFEST ve Denetimler

Bakan Bolat, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında yapılan denetimlere de değindi. Bolat, bazı otellerde uygunsuz fiyatlama yapıldığına dair ihbarlar aldıklarını ve müfettişlerin gerekli denetimleri yaptığını belirtti. Uygunsuz durumlar için cezai işlemlerin uygulandığını açıkladı.

Konkordato Süreci

Toplantıda konkordato süreçlerine de değinen Bolat, konkordatonun 50 firmayı olumsuz etkileyebileceğini ancak bu yıl içinde kabul edilen konkordato sayısının sadece 44 olduğunu belirtti. Konunun Adalet Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekilleri ve iş dünyasından isimler katıldı.

Kaynak : PHA