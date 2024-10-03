Ankete katılan 4 bin 280 kişiye "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre AK Parti yüzde 30,9, CHP ise yüzde 30,3 oranında oy aldı. Bu veriler, iki büyük parti arasındaki oy farkının oldukça daraldığını gözler önüne seriyor.

Hatırlatmak gerekirse, 14 Mayıs genel seçimlerinde AK Parti yüzde 35,61, CHP ise yüzde 25,33 oranında oy almıştı. Anketteki sonuçlar, CHP'nin oy oranını önemli ölçüde artırdığını, AK Parti’nin ise düşüş yaşadığını ortaya koyuyor.

Diğer Partilerin Oy Oranları

Ankette yer alan diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

MHP: Yüzde 11,4

DEM Parti: Yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 2,3

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,8

Bu sonuçlar, önümüzdeki seçim döneminde dengelerin değişebileceğini ve partiler arasındaki rekabetin giderek arttığını gösteriyor. Özellikle AK Parti ve CHP arasındaki yüzde 0,6 puanlık fark, siyaset sahnesinde büyük tartışmalar yaratacak gibi görünüyor.

Kaynak : PHA