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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçını sahasında Elsborg'a karşı oynayacak. Rigas Skola ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

RFS, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile farkı bire indirdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 puana ulaşırken, Rigas Skola turnuvadaki ilk puanını aldı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde RFS karşısında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde RFS karşısında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Maçın ikinci yarısında Galatasaray kontrolü elinde tutmaya çalışsa da RFS, 54. dakikada Lasha Odisharia'nın golüyle beraberliği yakaladı. Galatasaray, kalan dakikalarda birçok fırsat yakalamasına rağmen skoru değiştiremedi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Galatasaray, maça hızlı başladı. 12. dakikada Dries Mertens’in attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 38. dakikada Yunus Akgün’ün şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak RFS, çabuk toparlandı ve 40. dakikada Janis Ikaunieks’in golüyle farkı bire indirdi. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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