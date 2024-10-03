Maçın İlk Yarısı Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Geçti
Galatasaray, maça hızlı başladı. 12. dakikada Dries Mertens’in attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 38. dakikada Yunus Akgün’ün şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak RFS, çabuk toparlandı ve 40. dakikada Janis Ikaunieks’in golüyle farkı bire indirdi. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarıda Skor Dengelendi
Maçın ikinci yarısında Galatasaray kontrolü elinde tutmaya çalışsa da RFS, 54. dakikada Lasha Odisharia'nın golüyle beraberliği yakaladı. Galatasaray, kalan dakikalarda birçok fırsat yakalamasına rağmen skoru değiştiremedi ve mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 puana ulaşırken, Rigas Skola turnuvadaki ilk puanını aldı.
Maçın Öne Çıkan Anları
12. dakikada Dries Mertens’in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
38. dakikada Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı.
RFS, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile farkı bire indirdi.
54. dakikada Odisharia'nın golüyle Rigas Skola beraberliği yakaladı.
Sonraki Maçlar
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçını sahasında Elsborg'a karşı oynayacak. Rigas Skola ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
Kadrolar
Rigas Skola: Ondoa, Savanieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikaunieks, Kouadio, Ndjiki.
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.
Kaynak : PHA