Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet ettirilen 500 çocuk ve kentteki diğer çocuklar, aileleriyle birlikte büyük bir şölene davet edildi.

"Eğri Çayı Parkı'nda Coşkulu Sünnet Şöleni"

6 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Eğri Çayı Parkı'nda başlayacak olan Sünnet Şöleni, renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne olacak. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi’nin organize ettiği etkinlikte çocuklar ve aileleri, unutulmaz bir gün geçirecek.

"Eğlenceli Etkinlikler ve Gösteriler"

Etkinlikte, mehter takımı gösterisi, çocukların büyük beğenisini kazanan Kaptan Penguen ve Arkadaşları gösterisi, sihirbaz performansları ve çeşitli oyunlar yer alacak. Ayrıca, park alanına kurulan panayır çadırları ve oyun parkurları ile çocuklar doyasıya eğlenecek.

"Aileler ve Çocuklar Coşkuyla Karşılandı"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, bu özel günün çocukların ve ailelerinin mutluluğunu paylaşmak adına düzenlendiğini belirtti. İl Başkanı Kablan, "Çocuklarımızın düğünü olarak gördüğümüz bu Sünnet Şölenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" mesajı ile tüm vatandaşlar etkinliğe davet etti.

Kaynak : PHA