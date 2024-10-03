Proje, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un himayelerinde, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımlarıyla hayata geçiriliyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Binası Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne Dönüştürülecek

Protokol kapsamında, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası binasının zemin katı Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne dönüştürülecek. Bu merkez, ofis ve ortak çalışma alanları ile birlikte depremde iş yeri zarar gören veya yıkılan ATSO üyelerine hizmet verecek şekilde düzenlenecek.

Merkezde, girişimcilere yönelik olarak toplantı salonları, ortak çalışma alanları, bilgisayarlar ve ortak kullanım mutfak gibi çeşitli olanaklar sunulacak. Böylece, Adıyaman'daki girişimcilerin işlerini sürdürebilmeleri ve yeniden toparlanmaları için ihtiyaç duydukları altyapı ve kaynaklara erişmeleri sağlanacak.

Deprem Mağdurlarına Destek

Merkezin en önemli amaçlarından biri, özellikle depremde zarar gören iş yerlerinin yeniden işlevsel hale gelmesine katkıda bulunmak. ATSO üyeleri, bu merkezden faydalanarak işlerini sürdürebilecekleri güvenli bir ortamda çalışma fırsatı bulacaklar. Bu proje ile Adıyaman'da ekonomik kalkınma ve sosyal girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Vali Dr. Osman Varol, projenin Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, "Bu merkez, hem ticari faaliyetlerin desteklenmesi hem de sosyal girişimcilik alanında önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Proje, Adıyaman ekonomisinin canlandırılması ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları destekleri alarak işlerine yeniden dönmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA