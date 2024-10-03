Proje, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un himayelerinde, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Proje kapsamında, Samsat Belediyesi binasının zemin katındaki 500 m²'lik kapalı alan, endüstriyel mutfak ve sunum alanına dönüştürülecek. Bu dönüşümle birlikte Samsat çöreği ve yemek üretimi üzerine teorik ve pratik eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. Eğitimlerin ardından, günlük 500 kişilik yemek hazırlanacak ve bu yemeklerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma kapsamındaki öğrencilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması hedefleniyor.

Samsat Çöreği Endüstriyel Üretime Taşınıyor

Proje, sadece yerel halkın sosyal destekten faydalanmasını değil, aynı zamanda Samsat Çöreği’nin endüstriyel tarzda üretimini de hedefliyor. Böylece, bölgenin önemli bir kültürel lezzeti olan Samsat Çöreği’nin katma değeri artırılarak standardizasyon sağlanacak. Protokol imzalanmasının ardından, yetkililer bu projenin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Vali Dr. Osman Varol, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu proje, hem kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktaracak hem de ekonomiye katkıda bulunarak bölge halkı için istihdam yaratacak. Samsat çöreği ve yerel yemeklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacağız," ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesiyle, Samsat’ın yerel lezzetleri ve yöresel değerleri turizme kazandırılacak ve bölge ekonomisinin canlandırılması için önemli bir adım atılmış olacak.

Kaynak : PHA