Proje, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının bir kısmı, Sosyal Girişimcilik Merkezine dönüştürülecek. Merkez, girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla ortak kullanım atölyeleri ve ortak çalışma alanları oluşturacak. Bu alanlarda gençler ve kadınlar başta olmak üzere çeşitli hedef kitlelere yönelik eğitimler verilecek.

Kadın ve Gençlere Yönelik Eğitimler

Proje kapsamında açılacak merkezde, reklamcılık, basın, fotoğrafçılık, hediyelik eşya yapımı, yedek parça üretimi ve tasarım gibi alanlarda atölye çalışmaları düzenlenecek. Eğitimlerin amacı, katılımcılara nitelikli iş gücü kazandırmak ve bu alanlarda istihdam fırsatlarını artırmak olacak. Ayrıca, girişimciler için mentörlük programları düzenlenerek, girişimciliğe yönelik destek sağlanacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje, sosyal girişimcilik konusunda Adıyaman'da önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Adıyaman Valiliği, projenin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Dr. Osman Varol, imzalanan protokolün ardından, “Bu proje ile Adıyaman’da girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve özellikle gençler ile kadınların bu alanda daha aktif yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum,” dedi.

Kaynak : PHA