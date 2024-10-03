Edinilen bilgilere göre, olay, 3. Çevre Yolu TOKİ Kavşağı mevkiinde yaşandı. 63 AED 573 plakalı motosiklet sürücüsü Aziz Murat K., direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yan yana ilerleyen iki motosikletten biri kontrolden çıkarak kayarken, Aziz Murat K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Aziz Murat K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayın tam nedeninin belirlenmesi ve kazaya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor. Kazanın yaşandığı bölge, özellikle çevre yollarında sık sık trafik kazalarının meydana geldiği bir nokta olarak biliniyor.

Kaynak : PHA