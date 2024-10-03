Protokol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Proje ile Yöresel Tatlar Gastronomi Turizmine Kazandırılacak"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yararlanıcısı olduğu projede, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Üniversitesi ortak olarak yer alıyor. Proje kapsamında, Adıyaman Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Adıyaman Evi binası, yöresel Adıyaman yemeklerinin hazırlandığı ve sunum yapıldığı bir merkeze dönüştürülecek.

Merkezin kurulmasındaki temel amaç, Adıyaman’a özgü unutulmaya yüz tutmuş yöresel yiyecek ve içeceklerin yeniden canlandırılması, gastronomi turizmine kazandırılması ve Adıyaman turizminin canlandırılmasına katkı sağlamak olacak. Ayrıca, Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine staj imkânı sunarak bölgedeki gençlere pratik eğitim fırsatları sağlayacak.

"Adıyaman İçin Turizmde Yeni Fırsatlar"

Protokol imza töreninde konuşan Vali Osman Varol, projenin Adıyaman’ın kültürel mirasının ve yerel lezzetlerinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, bu merkezin hem gastronomi hem de turizm açısından önemli bir lokasyon olacağını ifade etti. Vali Varol, “Proje, hem yerel halkın ekonomik katkı sağlayabileceği hem de bölge turizmine hareketlilik katabilecek önemli bir fırsat olacaktır” dedi.

İmzalanan bu protokol ile Adıyaman, gastronomi turizmine yönelik çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyarak, kentin yöresel yemeklerini daha geniş kitlelere tanıtma ve bu alanda sürdürülebilir bir turizm potansiyeli oluşturma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Kaynak : PHA