Vali Dr. Osman Varol’un himayelerinde düzenlenen imza töreninde, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu hazır bulundu.

"Siber Güvenlik Uzmanları Yetiştirilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı’nın eşgüdümünde yürütülen program, tüm Türkiye genelinde siber güvenlik uzmanı yetiştirmeyi ve bu alanda nitelikli insan kaynağı oluşturarak gençlerin istihdamını artırmayı hedefliyor. Hem özel hem de kamu kurumlarının ihtiyacı olan uzmanların yetiştirilmesine odaklanan programla, siber güvenlik sektörüne önemli katkılar sağlanması amaçlanıyor.

"Programın İçeriği ve Hedefleri"

Siber Vatan Programı kapsamında, katılımcılara çeşitli eğitimler ve etkinlikler sunulacak. Program çerçevesinde düzenlenmesi planlanan başlıca faaliyetler şunlardır:

Teknik Eğitimler: Katılımcılara siber güvenlik alanında derinlemesine bilgi aktarılacak.

Eğitim Kampı (Bootcamp): Pratik uygulamalarla yetkinliklerin artırılması sağlanacak.

Fikir Çalışmaları (Teamscamp): Katılımcılar, siber güvenlik projeleri üzerinde iş birliği yapacaklar.

Vizyon Buluşmaları ve Teknik Geziler: Sektör profesyonelleriyle buluşmalar ve teknik incelemeler düzenlenecek.

Konferanslar: Alanında uzman kişilerin katılımıyla konferanslar düzenlenerek katılımcıların bilgi birikimi artırılacak.

Programın genel hedefi, Türkiye’de siber güvenlik alanında nitelikli uzmanlar yetiştirerek hem gençlerin istihdamını artırmak hem de ülkenin güvenlik altyapısına katkı sağlamak.

"Adıyaman’ın Gençlerine Yeni Fırsatlar"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, programın bölge için büyük önem taşıdığını ve gençlere siber güvenlik alanında kariyer fırsatları sunacağını ifade etti. Ayrıca, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu da programın yerel ekonomiye ve teknoloji alanındaki gelişimlere katkı sağlayacağını belirtti.

Siber Vatan Programı, gençlerin teknolojik yetkinliklerini geliştirecek bir fırsat olarak görülürken, Türkiye genelinde güvenlik altyapısının güçlendirilmesine de önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak : PHA