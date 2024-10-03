MSB, yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrası bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin ciddi bir değerlendirmede bulunarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İsrail’in Türkiye sınırına dayanabileceği iddialarına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.

"Bölgesel Savaş Endişesi"

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarının ardından İran’ın da İsrail’i hedef alan füze saldırıları, bölgedeki gerginliği daha da artırdı. MSB kaynakları, bu gerilimin geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimaline dair şu değerlendirmeyi yaptı: "İsrail’in saldırıları, uluslararası hukuku ihlal eden insanlık dışı saldırılardır ve bu, bölgesel istikrarı tehdit eden bir durumdur."

"Lübnan’daki Türk Vatandaşları İçin Tahliye Planı"

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan’daki Türk vatandaşlarının güvenliğini de gündemine aldı. MSB kaynakları, olası bir tahliye operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bakanlık, Lübnan’daki durumun Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiğini vurguladı ve tahliye kararının alınması halinde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Tepki"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarına sert tepki göstererek, Türkiye'nin de bu tehditler karşısında dikkatli olması gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye’ye yönelik hedeflerine dair, "Netanyahu hayallerine Anadolu’yu da katıyor" diyerek, İsrail’in Türkiye için de bir tehdit olabileceğini vurgulamıştı.

Kaynak : PHA