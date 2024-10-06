İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un en sevilen etkinliklerinden biri olan İstanbul’u Koşuyorum’un “Colour Run” (Renkli Koşu) temalı Avrupa etabı, bugün Yenikapı’da yapıldı. 5K ve 10K kategorilerinde düzenlenen yarışlarda bu yıl yaklaşık 4 bin kişi ter döktü.İSTANBUL (İGFA) - Sağlığa zararı olmayan boyaların havaya püskürtülmesiyle başlayan yarış, rengarenk geçti. Koşucular renkli bir atmosferde parkur boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı. İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabının startını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar ve İBB Spor İstanbul yöneticileri verdi.

13 farklı yaş grubunda gerçekleştirilen İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı; Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu ve Gülhane’yi kapsayan Tarihî Yarımada güzergâhında gerçekleşti. Sporcular şehrin kültürel zenginlikleriyle dolu bu eşsiz rotada hem rekabetin hem de sporun keyfini çıkardılar.

10K’DA ŞAMPİYONLAR TUĞLUK VE KAYA

İBB Spor İstanbul’un düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabının 10K kategorisinde erkekler klasmanında şampiyon Abdullah Tuğluk oldu. İkinci Abdulhalik Çağıran olurken, Salih Teksöz yarışı üçüncü tamamladı. Kadınlar klasmanında ise 10K yarışının galibi Özlem Kaya oldu. Kaya’yı Esmanur Yılmaz ve Ezgi Kaya takip etti. 10K koşusunda birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere 5 bin, beşincilere 4 bin lira para ödülü verildi.

5K kategorisinde ise erkeklerde zafere Bilal Çeçen ulaştı. Muhammed Batuhan Çekiç yarışı ikinci tamamlarken, Kenan Kılıç ise üçüncü oldu. 5K kadınlarda ipi göğüsleyen isim Maria Kolpakova oldu. Kolpakova’yı Gülsün Adıgüzel ve Gülşen Acar takip etti.

13 FARKLI YAŞ GRUBUNA KUPA VE MADALYA

Yarıştaki 13 farklı yaş kategorisinde ilk 3’e girmeyi başaran sporculara da kupa ve madalya takdim edildi. Sportive, Züber, Tchibo ve Kanyon’un destekleriyle düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabının tüm sonuçlarına İBB Spor İstanbul’un web sitesinden ulaşılabilir