Adıyaman Kent Meydanı'nda düzenlenen Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu ve Yetim Vakfının ortaklaşa düzenlediği Filistin’e destek için Filistinli çocuklar için resim çizdiler.

Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Filistinli çocuklar için çizdiler.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, TSK temsilcileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Program konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin,"Bugün Filistin’e Destek Platformumuzun ve Yetim Vakfının birlikte organize ettiği “Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğine katıldık. Adıyaman Kent Meydanında yüreği kocaman yavrularımızla Filistinli çocuklarımız için resimler çizdik ve basın açıklamasında bulunduk. STK'larımızın kıymetli temsilcilerine minik yavrularımıza ve katılım sağlayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."dedi.



Kaynak : PHA