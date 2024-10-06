Sosyal medya platformu Discord üzerinden tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddia edilen E.N.B. adlı kız çocuğunun ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Yerlikaya, videoyu yayımlayan 18 yaşındaki T.D. adlı şahsın gözaltına alındığını da açıkladı.

"Videonun Kurgu Olduğu Belirlendi"

Olay, sosyal medyada yayılan bir videoyla başladı. Videoda E.N.B. adlı bir kız çocuğu, kimlik bilgileri ele geçirilip şantaja maruz kaldığını ve bu nedenle kendisine zarar verdiğini iddia etti. Kız çocuğu, tehdit eden Discord kullanıcılarının isimlerini de ifşa etti. Video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırarak infial yarattı. İddiaların hızla yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, videonun siber güvenlik ekipleri tarafından incelendiğini ve görüntülerin kurgu olduğunun belirlendiğini duyurdu. Yerlikaya, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin E.N.B. adlı çocuğu adresinde koruma altına aldığını ve ifade işlemlerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından psikolog eşliğinde yapılacağını belirtti.

"Görüntüleri Yayan Şahıs Gözaltında"

Bakan Yerlikaya, videoyu yayımlayan T.D. adlı 18 yaşındaki şahsın, "halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayın yaparak dezenformasyon" suçlamasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, bu tür olaylarda sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon ve provokatif paylaşımların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.

"Provokatif Paylaşım Yapanlar Yakalanacak"

Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden halk arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışan provokatif paylaşımlar yapanlara karşı uyarıda bulunarak, "Siber devriyelerimiz, bu tür paylaşımları yapanları takip ediyor. Provokatif paylaşımlarda bulunan ve halkı yanıltan şahıslar tek tek yakalanacaktır" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, vatandaşları bu tür dezenformasyon içeriklerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

"Ne Olmuştu?"

Sosyal medyada yayılan videoda E.N.B. adlı kız çocuğu, kimlik bilgilerinin çalındığını ve şantaj nedeniyle kendisine zarar verdiğini iddia etmişti. Videoda, "Sürekli beni tehdit ediyorlar, ben bu korkuyla yaşıyorum. Kendimi kesiyorum" diyerek, tehdit eden Discord kullanıcılarının isimlerini açıklamıştı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir kamuoyu tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın hızlı müdahalesiyle olay aydınlatılmış ve videonun kurgu olduğu belirlenmiştir.

Kaynak : PHA