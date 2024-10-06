Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirmek ve daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan, Cumhuriyetin kazanımlarını korumanın ve yeni başarılarla daha da güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, İstiklal Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda Tören Düzenlendi

6 Ekim 1923’te İstanbul’un işgalden kurtuluşunu anmak amacıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri yetkililer, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Gül, Orgeneral Tokel ve Başkan İmamoğlu anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tarihi Vurgular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene gönderdiği mesajda, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi, kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.”

Vali Gül: “İstanbul, 101 Yıl Önce Tarihi Bir Güne Uyandı”

İstanbul Valisi Davut Gül de törende yaptığı konuşmada, şehrin her karışına tarihin mühürler vurduğunu ve işgal altında geçen zor yılları hatırlattı. İstanbul’un 4 yıl, 10 ay, 23 gün boyunca işgal altında kaldığını belirten Gül, “İstanbul, tam 101 yıl önce, 6 Ekim 1923 sabahı tarihi bir güne uyandı. Sakarya’da, Dumlupınar’da ve tüm vatan sathında verilen bedellerin sonucunda bu kutlu şehir işgalden kurtarıldı” dedi.

Gül, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını ifade ederek, “Bu kutlu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve sorumluluktur. İstanbul’u daha ileriye taşımak ve şehitlerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu: “Bayrağımız Yeniden Dalgalandı”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada, 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girişini ve Türk bayrağının şanlı bir şekilde yeniden şehrin semalarında dalgalanmaya başladığını hatırlattı. İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emaneti olan bu muhteşem şehirde, acı dolu işgal günleri sona erdi. İstanbul’un kurtuluşunu sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA