Özel, kadınların yaşadığı şiddet olaylarına dikkat çekerek, “Kadınların arkasından devleti çektiniz, katiller ve kadın düşmanları kendilerini koruyan bir mekanizma olmadığını düşünüyor” dedi. Erdoğan’a seslenen Özel, “İstanbul Sözleşmesi’ne hep birlikte yeniden dönmeyi teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kadınlar Tacize Uğruyor, Şiddet Görüyor"

Özel, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı ve hukuka aykırı bir şekilde çıkılmasının, kadınlar üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirtti. Kadınların şiddete ve tacize maruz kaldığını söyleyen Özel, "Erdoğan, kadınların güvence bulduğu İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çıktı. Bu nedenle katiller ve kadın düşmanları, 'Artık onları koruyan bir şey yok' diye düşünüyor. Kadınlar artık daha savunmasız durumda çünkü devlet arkalarından çekildi" dedi. Özel, bu çıkışın hukuksuz olduğunu ve Türkiye’nin hukuken hâlâ İstanbul Sözleşmesi'nde olduğunu savundu.

“Erdoğan’a Teklif: Hep Birlikte Yeniden Onaylayalım”

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönme çağrısında bulunarak, "İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir imzayla çıkıldı. Ancak bu konuda hepimiz bir araya gelip Meclis'te yeniden onaylayabiliriz. Erdoğan’a çağrım, bu konuda bir adım atmasıdır. Biz, İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden dönmek için iki elimizi birden kaldırmaya hazırız” dedi.

Özel, İstanbul Sözleşmesi'nin sadece bir kadını değil, tüm toplumu koruyan bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Bu sözleşme kadınları koruyordu. Kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor. Şimdi gelin, bu sözleşmeyi yeniden Meclis’te onaylayalım" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan-Bahçeli Affıyla Suçlular Serbest Bırakıldı"

Özel, son dönemde artan kadın cinayetlerine de değinerek, bu cinayetleri işleyen suçluların af yasalarından yararlanarak serbest kaldığını ileri sürdü. "Kadın cinayetlerini işleyenlerin birçoğu, daha önce cezaevine girip çıkmış kişiler. Erdoğan ve Bahçeli’nin affıyla bu suçlular serbest bırakıldı. Türkiye kötü yönetildiği için, suçlular cezaevlerinden çıkarıldı ve cezalar caydırıcılığını kaybetti" dedi.

“Bir Nazar Boncuğu Vardı, Onu da Mahvettiniz”

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Özel, "AK Parti döneminde yapılmış bir tane iyi iş vardı, o da İstanbul Sözleşmesi’ydi. Bunu bir seçim uğruna mahvettiniz. Ancak seçim geçti ve hâlâ bu hatayı kabul etmiyorsunuz" diye konuştu.

Özel, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınların hayatını koruma altına aldığını vurgulayarak, "Kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor. Kadınların arkasında devlet durmuyor, bu yüzden katillere ve zorbalara karşı daha savunmasızlar" dedi.

TBMM’de Kapalı Oturumda İsrail Tehdidi

Özel, açıklamasında ayrıca TBMM’de 8 Ekim’de yapılacak kapalı oturum hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis kürsüsüne çıkarak, İsrail tehdidiyle ilgili tüm kanıtları paylaşması gerektiğini söyleyen Özel, “Eğer bu tehdit gerçekse, Erdoğan Meclis’e gelmeli ve tüm bilgileri paylaşmalı. Ama bu durum sadece güvenlik korkusuyla siyasi kazanç elde etmek için kullanılmaya çalışılıyorsa, bu durumu ifşa ederim" dedi.

Özel, "Kapalı oturumda gerekli bilgilerin sunulmaması veya suni bir güvenlik gündemi yaratılması durumunda, halkımızı bilgilendirmekten geri durmayacağım" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin esas meselelerinin konuşulması gerektiğini vurguladı.

"Kutuplaşma Diktatörlere Yarar"

CHP lideri, siyasetteki kutuplaşmaya da değinerek, "Kutuplaşma, diktatörlerin işine yarar. Toplumun geniş kesimlerine ise zarar verir. Bizim siyasetimizde sözün güçlü olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması lazım" dedi. Özel, seçmenlerin siyasetteki kavga ve gürültüden uzak durmak istediğini belirterek, "Çok kavga ederseniz, lüzumsuz tartışmalara girerseniz, seçmen sizi duymak istemez. Bu da güçlü sözü olmayanların işine gelir" diye konuştu.

Kaynak : PHA