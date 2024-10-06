Tabip Odası Konteyner Yerleşkesinde Sağlık Bakanlığı’nın teşvik hesaplama formülüne tepki göstermek isteyen aile hekimleri adına açıklamaya Adıyaman Tabip Odası, TTB Aile Hekimliği Kolu, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, SES Adıyaman Şubesi, Hekim Birliği sendikası, Hekimsen Adıyaman Şubesi, Eğitim-SEN Adıyaman Şubesi, Haber-SEN Adıyaman Şubesi, Malatya Aile Hekimleri Derneği, SES Malatya Şubesi,Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Ankra Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Şanlı Urfa Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Gaziantep Tabip Odası, Adana Tabip Odası ve Hatay Tabip Odası üyeleri katıldı.

Toplanan üyeler adına açıklamada bulunan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Erdal Yavuz,"Depremin üzerinden 20 ay geçmiş olmasına rağmen her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi sorunlarımız devam etmektedir.

İlimizde tek hastanede hizmet verilmesi ciddi yoğunluğa sebep olmaktadır. Yine konteynerde hizmet veren ASM’lerin olması Hem hastalar hem de hekimler için ciddi problemlere sebep olmaktadır. Söz verilen hastanelerin ve prefabrik ASM’lerin derhal yapılması talebini bir kez daha buradan yineliyoruz.

Deprem sonrası ilimizden çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı ayrılmak zorunda kaldı. Her ne kadar zorunlu hizmet adı altında yeni hekim atamaları yapılsa da bu hekimlerin karşılaştıkları zorluklar nedeniyle ilk fırsatta deprem bölgesinden tekrar tayin istedikleri görülmektedir. Bu durum akademik, tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklara sebep olmaktadır.

Çevre sağlığı sorunları, (hava su kirliliği), toplumun psikolojik ve sosyal sorunları (artan intihar vakaları), iş kazası (çoğunlukla inşaat) sonucu ölümler, 1. Basamak sağlık hizmeti sorunları (aşı reddi hatta topuk kanı reddi), aile hekimlerinin sorunları ciddi sorunlarımızdır.

Maalesef ilimizde bebek ölüm hızı Türkiye genelinde En yüksek düzeydedir. Yine ilimizde aşılanma ile önlenebilen kızamık ve boğmaca vakaları görülmektedir. Ve boğmacaya bağlı bebek ölümleri görülmektedir. Bunun gibi birçok sorunumuz ve Aile hekimliğindeki sorunlarımız için ülkenin dört bir yanından gelen hekimler, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Merkez konseyi üyeleri ilimizdeler.

4-5-6 Ekimde 3 günlük Aile hekimliği çalıştayı yapıyoruz, ilk gün, sorunlarımızı yerinde görmek için ilimizle beraber tüm deprem illerinde Aile hekimlerine ziyaretler gerçekleştirildi ve Aile Hekimleri ile yüz yüze görüşüldü. Eş zamanlı anket çalışması ile sorunlar tespit edildi, çözüm önerileri alındı. Yapılan bu çalışmalar ile Aile Hekimliği sisteminin güncel sorunları tespit edildi

Ben sözü Merkez Konsey üyelerimize ve Aile hekimliği Kolu Yürütmesine bırakıyorum."dedi.

"Depremin ikinci yılına yaklaşırken halen ASM'lerin konteynırlarda hizmet sunmaya çalışıyor"

TTB Aile hekimliği kolu adına Dr. Sibel Uyan ise, "Bugün deprem bölgesinde Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaretimizden sonra deprem bölgesinde aile hekimliği çalışmalarının ne aşamada olduğunu konuşmak üzere bir araya geldik. Depremin ikinci yılına yaklaşırken halen ASM'lerin konteynırlarda hizmet sunmaya çalışıyor. Salık emekçilerinin ne barınma, ne ekonomik ne de hizmet sunumunu sağlayacakları alt yapı sorunları çözülmemiş durumda. Geçen sene 15-16 Temmuz’da yaptığımız buluşmada bölgenin birinci basamak sağlık hizmetleri için yapılması gerekenleri belirlemiştik. Bölgede çalışanların desteklenmesini, uygulanan modelin deprem bölgesinde özellikle ağır hasar alan alanlarda toplumun sağlık hizmeti alamayacağını belirtmiştik. 1 sene sonra bugün geldiğimiz noktada anne ölümlerinin arttığını, aşıyla önlenebilir hastalıklardan bebeklerin öldüğünü, sağlık emekçilerinin tükendiğini, yoksulluk sınırı altında bir gelirle toplumun sağlık hakkını savunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bugün biz burada deprem bölgesinde arkadaşlarımızı dinlemek ve onların sesini tüm ülkeye duyurmak için buradayız. Ancak sahada arkadaşlarımızla konuşurken gördüğümüz Sağlık Bakanlığının yayınlamaya niyetlendiği eziyet yönetmeliğinden başka bir şey olmadı."dedi.

"2023 Sağlık İstatistikleri yayınlandı Türkiye’de azalan tek sağlık kurum Aile Sağlığı Merkezleridir"

"Hastalarımızın altı ayda bir ASM lere gelmesini dayatmaktadır" diyen TTB Aile hekimliği kolu adına Dr. Sibel Uyan,"Bakanlığın hazırladığı yönetmeliğin adı eziyet yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin adı eziyet yönetmeliğidir. Bu yönetmelik aile hekimliği çalışanlarına eziyet etmek için kurgulanmıştır. Bize dayatılan birinci basamağın tüm ilkelerine aykırı performans sistemini zorla uygulatmak için ceza, sözleşme feshi ve maaş kesintisi eziyetini dayatmaktadır. Bu yönetmelik hastalarımız için de eziyet yönetmeliğidir. Hastalarımızın altı ayda bir ASM lere gelmesini dayatmaktadır. Nüfusa dayalı ödemeyi 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıp kalan kayıtlı hastalara Eziyet çıkartma yönetmeliğidir. Bir milyar doktor başvurusu olan ülkemizde sağlık sorunlarının çözümü daha fazla doktora gitmek değildir. Performans sistemi hayata geçsin diye hastalarımızın daha çok doktora başvurması gerçek sağlık hizmeti ihtiyacı olanların vaktinden çalmak onlara eziyet etmektir. Hazırladıkları karma karışık eziyet yönetmeliğindeki formülün amacı hastalık yönetimi platformu dedikleri şehir hastanelerine hasta üretme programını sahaya dayatmak amaçlıdır. Birinci basamakta hastalıkların yönetimi, erken teşhisi ve etkin tedavisi yapılmalıdır. Ancak aile hekimliğinin temeli hastalıkları yönetmek değil sağlığı korumak ve geliştirmektir. Getirilmeye çalışılan Eziyet Yönetmeliği hastalarımızdan sürekli tetkik istemek, hastalandıklarına şehir hastanelerine sevk etmek ve bu hastalıklar üzerinden sektör olarak gördükleri sağlığımızı hastalıklarla yönetmek üzerine kurgulanmıştır. Biz burada iki yılın sonunda Aile Sağlığı Merkezi binalarının Kamu tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Biz burada çalışanların desteklenmesini istiyoruz. 2023 Sağlık İstatistikleri yayınlandı Türkiye’de azalan tek sağlık kurum Aile Sağlığı Merkezleridir. Biz bu sorunların çözülmesini beklerken karşımıza bir Eziyet Yönetmeliği çıktı. Bakanlık sözde aile sağlığı merkezlerinin bakım giderlerini karşılamak için bu yönetmeliği getirdiğini söylemektedir. 20 yılda Aile Sağlığı Merkezlerini desteklemeyen, iki yıldır içinde bulunduğumuz deprem bölgesinde bir tek Aile Sağlığı Merkezi yapmayan bakanlığın başka bir şey yapacağını beklemiyoruz." Şeklinde konuştu.

Son olarak yönetmenliğin hayata geçmemesi için tüm imkanlarını kullanacaklarını söyleyen Uyan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz burada Adıyaman Tabip Odası, TTB Aile Hekimliği Kolu, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, SES Adıyaman Şubesi, Hekim Birliği sendikası, Hekimsen Adıyaman Şubesi, Eğitim-SEN Adıyaman Şubesi, Haber-SEN Adıyaman Şubesi, Malatya Aile Hekimleri Derneği, SES Malatya Şubesi, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Ankara Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Şanlı Urfa Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Gaziantep Tabip Odası, Adana Tabip Odası ve Hatay Tabip Odası olarak hep birlikte bu eziyet yönetmeliğinin hayata geçmemesi için tüm imkanlarımızı kullanarak çalışacağımızı sahada büyük bir emekle çalışan değerli meslektaşlarımıza ve halkımıza ilan ediyoruz."

Toplanan üyeler bir süre slogan atarak olaysız devam etmek üzere Perre Uygulama Otelinde düzenlenen çalıştaya devam etmek üzere katıldılar.



Kaynak : PHA