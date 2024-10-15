Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın eşlik etti.

Çekilen kura çekiline kura sonucunda Adıyaman FK, Alanya 1221 FK ile eşleşti.

Adıyaman FK, 30 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Alanya 1221 FK ile karşılaşacak.

Kaynak : PHA