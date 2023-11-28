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Alınan bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Biber fabrikasında aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. (47) ve A.B.B. (21) yanlarında getirdikleri tabancayla Ahmet Teyfik D. (31) ve Mehmet Gazi Ç'ye (26) ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Teyfik D ile Mehmet Gazi Ç., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin önlem aldığı fabrikada inceleme başlatılırken, acil serviste tedavi altına alınan Ahmet Teyfik D ile Mehmet Gazi Ç'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından kavgaya karıştığı belirlediği M.B. ile A.B.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak : PHA