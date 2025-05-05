“Acı Günde Saldırı Kabul Edilemez”

Doğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılarak son görevini yerine getirdiğini hatırlatarak, bu tören sırasında gerçekleşen saldırının şahsi değil siyasi olduğunu ifade etti.

“Milletin Umuduna Yönelik Bir Girişim”

Açıklamada, saldırının hedefinin sadece Özgür Özel olmadığını belirten Doğan, bunun aynı zamanda milletin iradesine, halkın umuduna ve Türkiye’nin geleceğine karşı yapılmış bir girişim olduğunu savundu. Yaşananların bireysel bir olay değil, siyasi kutuplaşmanın sonucu olduğu ifade edildi.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Duruşu Net”

CHP’nin kurucu değerlerine bağlı olduğuna dikkat çeken Engin Doğan, “Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler bu ülkenin kurucu partisinin temsilcileriyiz” dedi.

“Sandığı Önümüze, Adayımızı Yanımıza İstiyoruz”

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun arkasında duruyoruz. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz.”

CHP Adıyaman örgütü, tüm halkı dayanışmaya, demokrasi mücadelesine ve örgütlü duruşa davet etti. Açıklamada “Yaşasın milletin iradesi, yaşasın demokrasi mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” ifadelerine de yer verildi.

Kaynak : PHA