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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucu M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, Of Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Doğu ve Güneydoğu'ya toz taşınımı uyarısı!

Doğu ve Güneydoğu'ya toz taşınımı uyarısı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şüphelinin S.T. adına açılan sahte sosyal medya hesabı üzerinden bu paylaşımları gerçekleştirdiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesine yönelik provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheliyi tespit etti.

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