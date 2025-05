Saha Faaliyetleri: “Kapı Kapı, Gönül Gönüle”

MHP’nin sadece parti teşkilatı içinde değil, sahada da aktif bir şekilde çalıştığını belirten Önat, 7/24 kesintisiz iletişim kurduklarını söyledi. “Kapı kapı, gönül gönüle dolaşarak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Halkımızın her an bize ulaşabilmesi için 0505 996 88 02 numaralı telefon hattımız 24 saat hizmet vermektedir. MHP, her koşulda milletimizin yanındadır,” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye” Vurgusu

MHP'nin “Terörsüz Türkiye” çağrısına da dikkat çeken İl Başkanı Önat, bu vizyonun halkta karşılık bulduğunu ifade etti. “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin önderliğinde dile getirilen ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı, sadece bir siyasi duruş değil; aynı zamanda toplumsal huzurun, birlik ve beraberliğin temelidir. Bu çağrı özellikle gençlerimizde ve kırsal bölgelerde umut ve güven ortamı yaratmıştır,” dedi.

Genel Başkan Bahçeli’ye Teşekkür

Önat, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti. “Bu başarının en büyük mimarı şüphesiz Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’dir. Onun devlet adamlığı tecrübesi ve dirayetli liderliği sayesinde MHP yalnızca Adıyaman’da değil, tüm Türkiye’de yükseliştedir,” diye konuştu.

Hedef: Adıyaman’dan Milletvekili Çıkarmak

MHP’nin Adıyaman’da önemli bir siyasi potansiyel taşıdığını vurgulayan Önat, “Halkımız MHP’nin güven veren duruşunu takdir ediyor. İnşallah Adıyaman’dan milletvekili çıkararak ve bu sayıyı artırarak hem şehrimizi hem de partimizi daha da güçlendireceğiz. Terörsüz, huzurlu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz,” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA