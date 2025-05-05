Başvurular Müftülüklere Şahsen Yapılacak

Toplu nikâh için başvurular Adıyaman İl ve İlçe Müftülükleri tarafından alınacak. Başvurular, Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde değerlendirilecek. Projeye katılmak isteyen çiftlerin başvurularını şahsen yapmaları gerekiyor. Telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Toplu Nikâh Töreni Düzenlenecek

Nikâhları kabul edilen çiftler için Adıyaman’da bir düğün salonunda toplu nikâh töreni düzenlenecek. Bazı çiftlerin nikâhı törende Adıyaman İl Müftüsü tarafından kıyılacak, diğer çiftlerin nikâh işlemleri tören öncesinde tamamlanacak. Tüm çiftlere Mehir Vakfı tarafından ev eşyalarından oluşan çeyiz seti teslim edilecek.

Çeyiz Yardımı Kapsamı

Projeden faydalanan çiftlere beyaz eşya, mobilya, halı, sarrafiye, züccaciye, ev tekstili, kadın-erkek giyim ve hediye paketi gibi ürünleri kapsayan çeyiz yardımı yapılacak.

Başvuru Şartları

Projeye başvurmak isteyen çiftlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Her iki aday da 18-40 yaş aralığında olmalı

Her iki aday da ilk evliliğini yapıyor olmalı

Başvuru tarihinden en az 6 ay önce çiftlerden en az birinin Adıyaman’da ikamet ediyor olması

Her iki adayın da Adıyaman’daki toplu nikâh programına katılımı zorunlu

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi

Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen başvurular geçersiz sayılacak

Fazla başvuru olması durumunda, değerlendirme Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım formundaki kıstaslara göre yapılacak. Belirlenen şartları taşıyan 100 çiftin altında başvuru olması durumunda, uygun başvuru sayısı kadar çiftin nikâhı kıyılacak.

Başvuru Evrakları

Başvurular için gelin ve damat adaylarından aşağıdaki belgeler talep ediliyor:

İkametgâh ilmühaberi (e-Devlet)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet)

Vergi mükellefiyeti yoktur belgesi (Vergi dairesi)

Mal varlığı yoktur belgesi (Tapu müdürlüğü)

Kayıtlı araç yoktur belgesi (Trafik tescil)

Kimlik fotokopisi (önlü arkalı)

Vakıf müracaat formu (Müftülüklerden alınacak, muhtarlık onaylı)

Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

Nikâh cüzdanı fotokopisi (Resmi nikâh sonrası 3 sayfa, önlü arkalı)

Nikâh Töreni ve Sonuçlar İnternetten Duyurulacak

Toplu nikâh tarihi, Adıyaman Valiliği, Mehir Vakfı ve ilgili tertip heyeti tarafından belirlendikten sonra Adıyaman İl Müftülüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Aynı şekilde başvuru sonuçları da yine İl Müftülüğü ve Valilik internet sayfalarından kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak : PHA