İnşaattan Düşen 59 Yaşındaki İşçi Yaşamını Yitirdi

Alınan bilgilere göre, 59 yaşındaki Abuzer Yakut, çalıştığı inşaatın 6. katında dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Abuzer Yakut, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yakut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Abuzer Yakut’un ölüm nedeni ve iş güvenliği tedbirlerine ilişkin detayların araştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, iş kazalarının önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin önemine dikkat çekerken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak : PHA