Adıyaman’a Belediye Başkanı olarak seçildiği günden bu yana birçok projeyi hayata geçiren ve fazlası için de sürekli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yoğun çalışma temposuna rağmen gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya gelerek samimi sohbetler eşliğinde talep ve sorunlarını dinliyor.

Göreve başladığı gün itibariyle sürekli çarşıda, pazarda, sokakta, kafede, çay bahçesinde, hastanede, kütüphanede ve hemşerilerinin kapısını çalarak bizzat evlerine misafir olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her fırsatta önceliğinin vatandaşlar olduğunu tekrar tekrar gösteriyor.

Sürekli vatandaşlarla bir arada olan ve halk tarafından sevgiyle karşılanan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın bir evladı olarak memleketime hizmet etmeyi kendime borç bildim ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Birçok projeyi hayata geçirdik ve hayata geçirilmeyi bekleyen projeler için de gece gündüz demeden çalıyoruz ancak hizmet sadece bir şeyler yaparak olmaz, vatandaşların talepleri ve sorunlarını dinleyip çözüm olmak gerekir. Bu yüzden her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelerek onlarında talep ve sorunlarını dinleyip rotamızı çiziyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı her şeyden önce gelir.” sözlerini dile getirdi.



