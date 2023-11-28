Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre kaza, Kahta ilçesine 30 kilometre mesafedeki Narince Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta istikametine doğru seyir halinde olan M.A.D. (65) yönetimindeki 34 TS 5117 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile birlikte yolcu olarak araçta bulunan O.G. (61) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA