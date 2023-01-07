Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 8 Ocak Pazar günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig 'in 18. Haftasında; dijital atama sisteminde bulunan bir müsabaka hakeminin 4 etap boyunca aynı takımların maçına atanmaması kriteri, mevcut durumda 12 hakemin dinlendirilmeye alınmasından dolayı 2 etaba düşürülerek hakem atamaları yapıldı.

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