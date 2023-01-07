Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında; dijital atama sisteminde bulunan bir müsabaka hakeminin 4 etap boyunca aynı takımların maçına atanmaması kriteri, mevcut durumda 12 hakemin dinlendirilmeye alınmasından dolayı 2 etaba düşürülerek hakem atamaları yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 8 Ocak Pazar günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
İŞTE DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ
Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
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