İlk kez 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan organizasyon, bu yıl 60. yaşını kutluyor. UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) tarafından 2008 yılından bu yana üst sıralarda yer verilen ve büyük beğeni toplayan bir organizasyon olarak dünya standartlarında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her etabıyla ayrı bir coğrafi güzelliği ekrana taşıyarak dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin tanıtımında önemli bir rol üstleniyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 2025 yılında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 8 gün boyunca Eurosport ve TRT ekranlarından 5 kıtada 190 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ederken dev organizasyonun tanıtım toplantısı Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Bisiklet ve spor dünyasından isimlerin ve medya mensuplarının büyük ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60 yıllık tarihindeki kilometre taşları aktarılırken Antalya’dan İzmir’e Türkiye’nin cennet yollarında düzenlenen TUR 2025’in efsane parkuru ile ilgili detaylar paylaşılırken, katılan takımlar, bisikletçiler ve lider formaların tanıtımları yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU TARİHİNE İMZA ATAN İSİMLER TANITIM TOPLANTISINDA!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndan Genel Müdür Sayın Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu konuşma yaparken 1974 yılının Genel Klasman 1.si Seyit Kırmızı ile 2001 ve 2003 yıllarının Genel Klasman 1.cisi Mert Mutlu katılarak Türk bisikletçiler olarak TUR’un tarihine imza atmanın gururunu paylaştılar.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Genel Müdürü Hasan Yıldırım, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtım toplantısında konuştu. Yıldırım, turun Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerini tanıttığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı’nın selamlarını iletti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, sponsorlar, gönüllüler ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye’nin spor organizasyonlarındaki tecrübesiyle bu turda da dünyaya örnek olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a himayeleri için teşekkür eden Bebek, Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu’na başarılar diledi. Ayrıca, spor turizmi açısından destek veren sponsorlara teşekkür ederek, kazasız bir yarış temennisinde bulundu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2008’den beri UCI’nin en üst sıralarında yer aldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde büyüdüğünü söyledi. 27 Nisan-4 Mayıs 2025’te Antalya’dan İzmir’e 8 etapta düzenlenecek tur, dünya çapında izleneceğini kaydeden Müftüoğlu, Türk bisikletinin 100 yılı aşkın tarihine vurgu yaparak, 1960’larda Talat Tunçalp’ın rüyasıyla başlayan turun büyük yol kat ettiğini belirtti. Müftüoğlu, emeği geçenleri anarak tüm paydaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru'nda etaplar ise şöyle:

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris- Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)