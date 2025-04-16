Adıyaman merkezli üretici firma OMS, 2013 yılında kurumsallaşarak başladığı yolculukta kısa sürede 96 ülkeye mutfak ekipmanları ihracatı yaparak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kökleri 1976’ya uzanan bu girişim, çelik ve granit tencereden cezveye, elektrikli çaycıdan fonksiyonel mutfak ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle global pazarlarda yer edinmeyi başardı. OMS, yerli üretim gücünü modern teknolojiyle birleştirerek hem Türkiye’nin üretim vizyonuna katkı sunuyor hem de dünya mutfaklarında yerini alıyor.

Firma, dış pazarlara açılma noktasında gösterdiği performansla mutfak ekipmanları ihracatında Türkiye ikinciliği unvanına sahip. Elektrikli ürün segmentine yaptığı girişle de yalnızca geleneksel mutfak ekipmanları değil, teknoloji odaklı çözümler sunarak da farklı müşteri gruplarına ulaşmayı sürdürüyor.

Yeniden Yapılanma ile Güçlenen Altyapı

Adıyaman’da yaşanan depremlerin ardından üretim tesislerinde oluşan hasarı hızlı şekilde onaran OMS, çelik güçlendirme uygulamalarıyla fabrikasını daha sağlam hale getirdi. Bu süreçte çalışan güvenliği önceliklendirilirken, üretim sürekliliğini de aksatmayan bir yapı kuruldu. Şirketin bu yaklaşımı, krizi fırsata çeviren planlı yönetimin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Sanayileşmeye Öncülük Eden Marka

OMS’nin kurucusu Fatih Özger, sadece ihracat başarısıyla değil, aynı zamanda Adıyaman'da organize sanayi bölgesi kurulmasına sağladığı destekle de fark yaratıyor. Özger’in vizyoner yaklaşımı, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirirken yerel istihdamın da önünü açıyor.

Global Marka Yolculuğunda Sponsorluk Etkisi

OMS, yalnızca üretim değil, marka bilinirliği noktasında da dikkat çeken projelere imza atıyor. Türkiye’de “Gelinim Mutfakta” gibi popüler programlara verdiği destekle iç pazarda tanınırlığını artıran firma, Tunus ve Rusya gibi farklı pazarlarda yürüttüğü sponsorluk projeleriyle küresel görünürlüğünü yükseltiyor. Bu çalışmalar, mutfak ekipmanları ihracatı yaptığı ülkelerde marka güvenini ve sadakatini pekiştiriyor.

Fatih Özger’in “Her adımı akılla planlamalıyız” yönündeki yaklaşımı, OMS’nin sürdürülebilir başarısını açıklayan temel unsurlardan biri. Öz disipline dayalı yönetim anlayışı, kurum içi gelişimi destekliyor.

Ar-Ge Yatırımlarıyla Gelişen Ürün Portföyü

Yenilikçi bakış açısını üretime yansıtan OMS, özellikle elektrikli mutfak ürünleri konusunda yatırımlarını artırdı. Elektrikli çaycı gibi ürünlerle ürün gamını çeşitlendiren firma, farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunarak uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yakalıyor. Bu hamleler, mutfak ekipmanları ihracatı konusundaki liderlik iddiasını güçlendiriyor.