Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyum, cemevlerinin toplumsal dayanışma ve kültürel miras açısından taşıdığı önemi vurguladı.

İki gün süren sempozyumda, farklı disiplinlerden akademisyenler, araştırmacılar ve Alevi toplumunun inanç önderleri olan dedeler bir araya gelerek, cemevlerinin yalnızca ibadet mekânı olmanın ötesinde birer kültürel hafıza, sosyal dayanışma ve kimlik mekânı olduğuna dikkat çekti.

82 Bildiri Sunuldu: Cemevlerinin Çok Boyutlu Rolü Tartışıldı

Sempozyumda sunulan 82 bilimsel bildiride, cemevlerinin müzik, sanat, edebiyat ve eğitimle iç içe geçmiş yapıları detaylandırılırken; bu mekânların ritüeller aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel süreklilik sağladığı belirtildi. Katılımcılar, cemevlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap veren dayanışma merkezleri olarak da kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ali Özdemir: “Cemevleri, Alevi Toplumunun Kalbidir”

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Özdemir, kapanış konuşmasında cemevlerini “Alevi toplumunun kalbi, birleştirici gücü” olarak tanımladı. Özdemir, bu sempozyumun geçmişin mirasını hatırlatmanın yanı sıra, geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturma açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Özdemir, genç kuşaklarla bağların güçlendirilmesi, kültürel etkinliklerin artırılması ve cemevlerinin görünürlüğünün desteklenmesinin, Alevi-Bektaşi mirasının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Prof. Dr. Rençber: “Cemevleri, Toplumlar Arası Köprü Kuruyor”

Sempozyumun düzenleyici kurulunda yer alan Prof. Dr. Fevzi Rençber ise etkinliğin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve toplumsal barışa katkı açısından da önemli çıktılar sunduğunu belirtti. Cemevlerinin kültürel çeşitliliği yansıtan ve çok kültürlü birlikte yaşama olanak tanıyan yapılar olduğunu söyleyen Rençber, bu tür etkinliklerin inanç özgürlüğü ve toplumsal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.

Toplumsal Dayanışmanın Simgesi: Cemevleri

Sempozyum, katılımcılara sadece bilimsel bilgi sunmakla kalmadı; aynı zamanda cemevlerinin toplumsal dayanışma, sevgi ve paylaşma kültürünü yaşatan yapılar olduğunu yeniden hatırlattı. Alevi kimliğinin ve kültürünün çağdaş dünyada nasıl korunacağı, evrensel değerlerle nasıl bütünleşeceği sempozyum boyunca umut dolu bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Sempozyum sonunda, düzenleme kurulundaki akademisyenler, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Özdemir’e, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Etkinlik, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasının yaşamsal önemini ve cemevlerinin toplumsal hafızadaki rolünü bir kez daha görünür kıldı.

Kaynak : PHA