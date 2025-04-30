Bir web projesini mükemmel kılan şeyin iyi bir fikir veya yaratıcı tasarım olduğu düşünülse de gerçek tam olarak öyle değil. İyi fikir ve yaratıcı tasarım kesintisiz ve kalıcı ve güvenli çözümlerle başarıya ulaşabilir.

Bu sebeple dijital dünyada kalıcı başarı elde etmek için güçlü bir altyapı, yüksek erişilebilirlik ve tam güvenlik en az proje kadar önem arz ediyor. Bu noktada Marka Host, web projelerinin teknik ihtiyaçlarını uzman kadrosu ve güçlü altyapı sistemleriyle karşılamaya devam ediyor.

Marka Host’un sunduğu uçtan uca çözümler, girişimcilerden büyük ölçekli kurumlara kadar geniş bir müşteri yelpazesini kapsıyor.

BAŞARILI PROJENİN YOLU GÜÇLÜ ALTYAPIDAN GEÇİYOR

Bir web sitesinin ya da uygulamasının başarısında teknik altyapı belirleyicidir. İyi bir kullanıcı deneyimi için güçlü sunucular avantaj sağlamaktadır. Hızlı açılan sayfalar, çökme, donma gibi sorunların yaşanmaması, dijital dünyada bir web sitesi için prestij kaynağıdır.

Bu sebeple düşük performanslı sunucuların yerine modern işlemcileri ve yüksek bant genişliği olan sunucular tercih edilmelidir.

Yıllardır sektöre yön veren Marka Host, SSD tabanlı sunucuları, güncel ve güçlü işlemcileri ile her türlü web projesi için üst düzey hız ve performans sağlar. Blog, haber siteleri, e-ticaret platformları gibi pek çok site ve uygulama için hizmet sunan Marka Host, esnek ve ölçeklenebilir bir servis sistemine sahiptir.

Ayrıca bkz: Web Hosting

RİSK ALMAYIN MARKA HOST’U TERCİH EDİN

Bir web sitesinde ya da dijital uygulamada yalnızca içerikler yer almaz. Siteye veya uygulamaya giren kullanıcılar, aslında verilerini paylaşır. Bu bazen bir e-posta adresi olabilirken bazen, ev adresi, TC Kimlik Numarası, ödeme bilgileri veya ticari sırlar olabilir.

Bu sebeple bir web sitesinin varlığını sürdürebilmesi için güvenlik konusunda risk almaması gereklidir. Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında site ve uygulamaların da söz konusu verileri koruma görevi bulunmaktadır.

Ayrıca güvenlik ihlalleri maddi kaybın yanısıra itibar kaybına da neden olur ve marka değerinin azalmasına yol açar. Bu sebeple Marka Host, bir tür web güvenlik sigortası gibi hareket eder. Söz konusu risklerin ortadan kaldırılması için Marka Host, kullanıcılarına SSL Sertifikası desteği sunar. Bu sertifika ile tüm veri transferleri şifrelenir.

Web güvenliği açısından en önemli mesele siber saldırıların önüne geçebilmektir. Siber korsanlara karşı Marka Host, gelişmiş firewall sistemlerine sahiptir. Bu sayede yetkisiz giriş işlemleri ve çeşitli siber saldırılar engellenir. Özellikle web sitelerini çökerten bir saldırı türü olan DDoS saldırılarına karşı Marka Host, kesintisiz koruma sunar. Marka Host ayrıca olası veri kayıplarının önüne geçmek için de düzenli yedeklemeler yapar. Bu sayede web projelerinin güvenliği sağlanmış olur.

Ayrıca bkz: Reseller Hosting

DİJİTAL ÇAĞIN EN BÜYÜK İHTİYACI: ESNEKLİK

Her an yeni bir güncellemenin yapıldığı dijital mecralarda, bir web projesi yeni ihtiyaçların doğmasına neden olur. Bu sebeple wep projesinin inşa edildiği altyapı sistemi esnek olmalıdır. Trafik artışı, yeni özellik ekleme ya da global açılım gibi gelişmeler esneklik ihtiyacını doğurmaktadır.

Marka Host, sunduğu PS (Virtual Private Server) ve VDS (Virtual Dedicated Server) hizmetleriyle, kullanıcılarına dinamik bir yönetim şansı verir. Marka Host’un esnek altyapısı sayesinde RAM, CPU ve depolama kaynaklarını istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Bu sayede hem kesintisiz, sürekli ve yüksek performanslı bir web projesini uygun maliyetle sürdürebilirsiniz.

YÖNETİLEBİLİR PANEL SİSTEMİ ZAMAN KAZANDIRIR

Bir web projesinin en önemli unsurlarından birisi ise yönetim kısmıdır. Özellikle zamanla yarışılan günümüzde; basit bir arayüze sahip, kullanıcı dostu paneller büyük avantajlar sunmaktadır.

Hız çağının farkında olan Marka Host, web projelerinin yönetimi konusunda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. cPanel, Plesk ve DirectAdmin gibi kullanıcı dostu panel yönetim sistemleriyle, dosya yönetimi, veri tabanı kontrolü, e-posta yönetimi gibi işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Ayrıca Marka Host, tek tıkla kurulum özelliğine de sahiptir.

GÜÇLÜ VE GÜVENLİKLİ ÇÖZÜMÜN VAZGEÇİLMEZİ: 7/24 DESTEK

Bir web projesinde öngörülmeyen pek çok sorunla karşılaşmak mümkündür. Bunların başında sayfaların açılmaması, yönetim panellerinin çökmesi gibi sorunlar gelmektedir. Güçlü ve güvenlikli çözümler arayan bütün kullanıcılar ise hosting firmalarının canlı desteği olup olmadığını önemsemektedir.

Marka Host, 7 gün 24 saat hizmet veren, işini tutkuyla yapan ve alanında uzman ekibiyle olası kriz anlarına anında müdahale eder. Bu sayede sorunlar büyümeden çözülür ve kullanıcı memnuniyetinde olumsuz anlamda bir değişme yaşanmaz.

Gerçek anlamda güçlü ve güvenlikli çözümler için Marka Host ile tanışın.