Spor dolu anlar yaşandı

Kıyasıya rekabetin ve centilmenliğin ön planda olduğu müsabakalarda minik raketler performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Tribünlerde yer alan aileler, öğretmenler ve spor severler çocukların heyecanına ortak oldu.

Turnuva sonunda Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren sporcularla yakından ilgilenerek onları tek tek tebrik etti. Keleş, minik raketlerle hatıra fotoğrafı da çektirerek genç sporculara destek mesajı verdi.

Müsabaka sonuçları açıklandı

Minik Erkekler Kategorisi:

Yeni Mahalle İlkokulu

Altınşehir İlköğretim Okulu

Borsa İstanbul İlköğretim Okulu

Şehit Taha Uluçay İlköğretim Okulu

Minik Kızlar Kategorisi:

Demokrasi İlköğretim Okulu

Yeni Mahalle İlköğretim Okulu

Borsa İstanbul İlköğretim Okulu

Altınşehir İlkokulu

“Geleceğin sporcuları yetişiyor”

Adıyaman’daki okul sporlarına gösterilen ilgi, çocukların spora olan yatkınlığını ve azmini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, bu tür organizasyonların çocukların fiziksel gelişimi kadar sosyal becerilerini geliştirmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kent genelinde çocuk ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA