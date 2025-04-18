“Üreticiler mahsullerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya”

Don felaketinin meyve ağaçları, sebze tarlaları ve ekili alanlarda ciddi zararlara neden olduğunu belirten CHP’li Dağtekin, “Birçok üreticimiz emek verdiği mahsulünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, hem üreticilerimizi hem de bölge ekonomisini doğrudan etkilemektedir” dedi.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Taner Dağtekin’den Tarım Bakanlığı’na çağrı: “Zarar tespiti yapılsın, karşılıksız destek sağlansın”

Dağtekin, doğal afetin etkilerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, tarımsal zararların bir an önce tespit edilmesini ve çiftçilere gerekli tüm desteklerin acilen sağlanmasını istedi.

CHP’den çözüm çağrısı

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Taner Dağtekin, çözüm için şu çağrılarda bulundu:

Zarar gören çiftçilere karşılıksız destek sağlanmalı

Borçlar faizsiz olarak ertelenmeli

Üretimin sürdürülebilirliği için acil eylem planı hazırlanmalı

TARSİM sigortası dışında kalan üreticiler de desteklenmeli

“Sosyal devlet anlayışının gereği yapılmalı”

Açıklamasında, üreticinin korunmasının sosyal devlet olmanın gereği olduğunu belirten Dağtekin, şunları kaydetti:

“Unutulmamalıdır ki üreticisini yalnız bırakan bir ülke, geleceğini de riske atar. Gölbaşı’nın bereketli topraklarında üretim yapan her bir çiftçimiz, bu ülkenin kalkınmasında kilit rol oynuyor. Onların emeğine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.”

CHP Gölbaşı İlçe Örgütü olarak çiftçinin sesi olmaya devam edeceklerini belirten Dağtekin, yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılmasını istedi.

Kaynak : PHA