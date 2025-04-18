Öğrencilerin temiz suya erişimi hedeflendi

Proje, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Dilvin Şirvan Toprak’ın girişimiyle gündeme geldi. İzmir Soroptimist Kulübü üyeleri, depremin ardından altyapısı zarar gören Adıyaman’daki su sistemlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla harekete geçti. Kirlenen içme sularına alternatif olarak, okullara arıtmalı su sebilleri temin edildi.

Deprem sonrası bozulan altyapıya karşı arıtmalı su sebili desteği: 10 okul hedeflendi, 8'ine cihazlar yerleştirildi

Proje kapsamında 10 okula arıtmalı su sebili ulaştırılması hedeflenirken, şu ana kadar 8 okula cihazların montajı yapıldı. Temiz suya erişimi önceleyen bu girişimle birlikte, öğrencilerin sağlığına yönelik risklerin azaltılması amaçlandı.

Ziyaret için Adıyaman’a geldiler

Projeyi geliştiren ve uygulamaya koyan İzmir Soroptimist Kulübü üyeleri Beril İşcioğlu Özüner, Tülin Kuyumcu, Şule Sakızlıoğlu ve İsmet Arıkantürk’ten oluşan heyet, su sebillerinin yerleştirildiği okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret edilen ve cihazların kurulduğu okullar şunlar oldu:

Mevlana İlkokulu

Yunus Emre İlkokulu

Yavuz Selim İlkokulu

Abuzer/Hatice Yıldırım İlkokulu

Mehmet Kılınç İlkokulu

Safvan Özel Eğitim Anaokulu

Ayyıldız İlkokulu (2 adet)

“Deprem sonrası çocuklarımız temiz suya ulaşabilmeli”

İzmir Soroptimist Kulübü yetkilileri, proje ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Deprem sonrası bozulan su altyapısı, özellikle çocuklar için ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Arıtmalı sebillerle öğrencilerin temiz ve güvenli suya erişimini sağlamayı amaçladık. Eğitimin sağlıklı ortamda sürdürülebilmesi için bu tür desteklerin yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Projenin kalan iki okul için de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak : PHA