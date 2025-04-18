"Lisanstan kaçmak için yurt dışına yönelirlerse önlem alırız"

Sabah Gazetesi’nin YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Şahin, internet yayıncılığına dair yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2018 yılında BTK ile birlikte hazırlanan yönetmelikle YouTube yayıncılarının “isteğe bağlı yayın kuruluşu” kapsamında değerlendirildiğini hatırlatan Şahin, lisans alma zorunluluğuna dikkat çekti.

“Lisans almak bir yayıncı için korkutucu bir şey değil, aksine güvence sağlar” diyen Şahin, lisanssız yayınlara karşı önlem alınacağını vurguladı:

“Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre birtakım önlemler alınabilir. Çok zor bir şey değil. BTK orada. Bu konudaki düzenleme önerilerimizi ilgili kurullara ilettik. Meclis uygun görürse gerekli yasal düzenlemeler yapılabilir.”

“RTÜK, Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu olabilir”

Kurumun yetki alanının dijital yayın platformlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde iç tartışmalar yürüttüklerini belirten RTÜK Başkanı Şahin,

“RTÜK, 'Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu' olsun tartışmasını kendi içimizde yapıyoruz” dedi. Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, dijital yayıncılık alanındaki denetimlerin daha kurumsal bir zemine oturtulması bekleniyor.

“Ceza vermemekle anılmak isterdim ama yayıncılar hata yapıyor”

RTÜK’ün yayıncı kuruluşlara yönelik cezaları hakkında da konuşan Şahin, ceza verme konusunda isteksiz olduğunu belirterek,

“Ben ceza vermemekle ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız hata yapıyor ve biz de görevimizi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Yayıncıların daha dikkatli davranmaları çağrısında bulunan Şahin, denetimlerin kurumun yasal sorumluluğu çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

“Özgür Özel’in boykot çağrısı hedef göstermeye dönüştü”

Programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in medyaya yönelik boykot çağrısı da gündeme geldi. RTÜK Başkanı Şahin, bu çağrıyı doğru bulmadığını belirterek,

“Ana muhalefet partisi liderinin, milyonları harekete geçirebilecek söylemler konusunda daha dikkatli olması gerekir” dedi. Şahin, boykotun yayın kuruluşlarını hedef haline getirdiğini savunarak, “Böyle bir çağrının sonuç vermediği reyting ve ölçüm sonuçlarında da görülmüştür” diye konuştu.

Kaynak : PHA