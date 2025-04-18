“Demiryolu altyapısı şeffaf ve güçlü şekilde geleceğe taşınıyor”

KİT Komisyonu kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2021-2022 yıllarına ait denetim sürecinin tamamlandığını belirten Karakaya, sürecin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik yürütüldüğünü söyledi.

“Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan vizyonuyla yola çıkan Devlet Demiryollarımız, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar atmaktadır” diyen Karakaya, bu süreçte kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yatırım verimliliğinin esas alındığını kaydetti.

“TCDD Teknik, milli kalkınma hamlelerinin bir yansımasıdır”

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’ye ait 2021-2022 dönemi denetimlerinin de başarıyla tamamlandığını ifade eden Karakaya, bu kurumun Türkiye’nin teknik kapasitesini yansıtan önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Karakaya, “TCDD’nin bu denetim sürecindeki başarısı, devletimizin şeffaflığını ve disiplinini ortaya koymuştur. Bu, milli duruşumuzun ve istikrarımızın en güçlü kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

“Türk Milleti'nin hizmetkârı olmak en büyük gururumuzdur”

Açıklamasının devamında MHP ve Cumhur İttifakı'nın politik vizyonuna da değinen Karakaya, şunları söyledi:

“Biz, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye’nin her alanda güçlenmesi için milli birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Türk Milleti’nin hizmetkârı olmak en büyük gururumuzdur.”

TCDD çalışanlarına teşekkür

Karakaya, denetim sürecine katkı sağlayan tüm TCDD çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve Sayıştay denetçilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA