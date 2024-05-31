6 Şubat deprem felaketi sonrası TYP kapsamında çeşitli kurumlarda çalışan vatandaşlar 1 haziran itibariyle sona erecek olan programın uzaması konusunda eylem gerçekleştirdi. Valilik önünde bulunan vatandaşların yanına giderek konunun takipçisi olacağını belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan konuyla ilgili destek açıklamasında bulundu. Yaptığı açıklamada yetkilileri göreve davet eden Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Adıyaman hemşerilerim. Bugün kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz ve hemşerilerimizle valiliğin önündeyiz. Şimdi bizim bir derdimiz var. Bu dert de bu yeryüzünün en büyük dertlerinden. O derdin adı ekmek davası. Altı Şubat'ta biz büyük bir yıkım yaşadık. Peki bu ekmek davası kimin söyleyeyim? Bu ekmek davası altı Şubat'ta evi ocağı başına yıkılan annelerin davası. Altı Şubat'ta evi ocağı başına yıkılan babaların davası. Şimdi altı Şubat'tan sonra değerli hemşerilerim bir program hazırlandı. Toplum Yararına Program dediler ve gruplar halinde 300 kişi 500 kişi milli eğitimde diğer müdürlüklerde belediyelerde işçi aldılar Bu işe alımlardan sonra zaten öyle büyük büyük maaşlar vermediler. Alın asgari ücretle sürünün dediler. Evin yok. Barkın yok. Markete gidecek cesaretin yok. Gücün yok. Aldığımız bir asgari ücrettir. Onu da çok gördüler. Peki kime çok gördüler? Evi ocağı başına yıkılan Adıyamanlı fukaraya çok gördüler. Değerli hemşerilerim, değerli arkadaşlar bakın Van depreminde TYP’liler üç ile beş yıl uzatmalı sözleşmeler yenilemiş Elazığ'da 9 aydan 24 aya kadar sözleşmeler uzatılmış. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Adıyaman'a gelince bizim makûs tarihimiz, bu sahipsizliğimiz, bu kötü günde de bizi bulmuş. Başka memleketlere uzatılan süreler Adıyaman'a gelince yok sayılmış. Hatta bazı arkadaşlarımız bazı yetkililerle konuştuğunda CHP'ye oy verdiniz. Gidin CHP uzatsın demiş. Bu kadar yüzsüz, onursuzsunuz. Ama and olsun ki. Biz ekmeğimizin peşine sonuna kadar düşeceğiz. Ve size sesleniyorum evi damı başına yıkılmış olan insanlara bir asgari ücreti çok gören sizlere sesleniyorum. Bu akşam başınızı yastığa koyun. Vicdanınızı sorgulayın. Sonra da onurunuzu haysiyetinizi sorgulayın. Cumhuriyet halk partisi Adıyaman il teşkilatı olarak bu işin takipçisi olacağız peşini bırakmayacağız.” dedi.

Kaynak : PHA