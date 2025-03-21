"İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması ve Cumhurbaşkanı Adayı Seçimi Değerlendirildi"

Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaşanan süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştireceği Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimiyle ilgili olarak Adıyaman ve Besni’deki örgütlerin hazırlıkları ele alındı.

Terbizek Yol Ayrımı Sorunu Devam Ediyor

Asım Öcal, özellikle Besni Terbizek yol ayrımında yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, milletvekili Hüseyin Özhan ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan’ın bölgede düzenleme yapılacağı yönündeki vaatlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen çalışmaların tamamlanmadığını söyledi.

Öcal, en son geçtiğimiz hafta aynı noktada meydana gelen kazada dört kişinin yaralandığını hatırlatarak, “Besni'nin bu yöneticilerin yetersiz ve beceriksiz tutumları nedeniyle ölümlere ve yaralanmalara mahkûm edildiğini görüyoruz. Yol ve köprüler yapmakla övünen AK Parti hükümeti, konu Adıyaman ve özellikle Terbizek yol ayrımı olduğunda umursamaz davranıyor. Küçük bir kavşakta yaşanan bunca kaza ve ölüme rağmen düzenlemeler hala tamamlanmadı.” ifadelerini kullandı.

"Besnililer Hak Ettikleri Hizmete Kavuşacak"

CHP iktidarında Besni ve Adıyaman halkının hak ettiği hizmete kavuşacağını belirten Asım Öcal, AK Parti’nin yıllardır Adıyaman’a ve özellikle Besni’ye karşı umursamaz bir tavır sergilediğini dile getirdi. Öcal, “AK Parti’nin Adıyaman’a ve Besni’ye bakışı yıllardır değişmedi. Hizmet odaklı bir yaklaşımın olmadığını vatandaşlar net bir şekilde görüyor.” dedi.

Öcal, iktidarın bölgeye yönelik ilgisiz ve ihmalkar tutumlarının Besni halkını mağdur ettiğini belirterek, bu durumun artık değişmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA