Başkan Tutdere, dün ve bugün Belediyenin Altınşehir Sosyal Tesislerinde düzenlenen Halk Buluşmasında vatandaşla bir araya geldi.

“Düğün Öncesi İlk Ziyaret Başkan Tutdere’ye”

Bugün gerçekleştirilen Halk Buluşması ise sürpriz bir ziyaretle sona erdi. Erkan Altunbaş ve Zeynep Demirci çifti, akşamki düğünlerinden önce, gelinlik ve damatlıklarıyla Başkan Tutdere’ye tebrik ziyaretine geldi.

“Gelin Arabasını Tutdere Karşıladı”

Gelin arabasından inen çifti karşılayan Tutdere, “Kardeşlerimiz bu yoğun günlerinde incelik göstererek bizi ziyaret ettiler. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum, Allah sizi mutlu etsin, güzel bir yuva kurmayı nasip etsin, düğününüz de hayırlı olsun.” dedi.

Çift, Başkan Tutdere ile fotoğraf çekiminin ardından, düğün hazırlıkları için Sosyal Tesislerden ayrıldı.

Kaynak : PHA