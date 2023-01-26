Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde Menderes Mahallesine Belediye Başkanı Turanlı’nın talimatıyla Pazar yeri kuruldu. Yeni Pazar yeri rağbet görürse her Perşembe Pazar kurulmaya devam edecek.

Pazar yeri talimatının verilmesiyle ilgili açıklama yapan Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin belli noktalarında haftanın 6 günü pazar yeri kurulmaktadır. Kurulan pazar yerlerinden Menderes Mahallesi uzak düştüğünden dolayı Mahalle Muhtarımız Mustafa Genç, Pazarcılar Derneği Başkanımız Ramazan Kodak ve mahalle sakinlerimizin talepleri üzerine belediye ekiplerimiz tarafından pazar yeri ve çevresi düzenleyerek Menderes Mahallesi Mehmet Yavuz Kanal Boyu Parkı yanında Perşembe günleri için pazar yeri kuruldu. Allah’ın izniyle mahalle sakinlerimiz ve pazarcılarımız yeni kurulan pazar yerinden rağbet görürlerse her Perşembe günleri pazar kurulacaktır. Mahalle sakinlerimize, pazarcı esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.