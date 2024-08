erdiği sözleri yerine getirerek kente ilk kreşi kazandırdı.

Yenimahalle’de temeli atılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Tutdere; 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu, 475 metrekare kapalı alana sahip ve başlangıçta 40 öğrenciye hizmet verecek olan

kreşin kısa süre içinde tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğini belirtti.

"Her mahalleye bir kreş yapmayı hedefliyoruz"

Kreş projelerine önem verdiklerinin altını çizen Tutdere, hedefinin her mahalleye bir kreş açmak olduğuna dikkat çekti. Başkan Tutdere, “Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi bugün ilk kreşimizin temelini atıyoruz. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak, yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, her mahalleye bir kreş yaparak çocuklarımızı eğitim öncesi en iyi şekilde hazırlamak ve annelerimizin hayatını kolaylaştırmaktır.” dedi.

"Depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz"

Konuşmasında, Adıyaman’da devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinen Başkan Tutdere, depremin ardından kentin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. “Adıyaman Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu projelerle depremin yaralarını saracak ve şehrimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kreş, sosyal yaşamı güçlendirecek

Yenimahalle’de inşa edilecek kreşin, 0-6 yaş grubu çocuklara hizmet vereceğini ve annelerin iş hayatına katılımını destekleyeceğini dile getiren Tutdere, proje kapsamında çocukların, eğitim öncesi dönemde modern ve donanımlı bir eğitim ortamında yetişeceğini ifade etti. Başkan Tutdere, kreşin Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, “Amacımız, geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştirmek ve Adıyaman’ın sosyal yaşamını güçlendirmek.” dedi.



Kaynak : PHA