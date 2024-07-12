Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağları kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğini çeşitlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Büyükelçilerle Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve geleceği ile Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu çalışmalarını ele aldıklarına işaret eden Bolat, "Toplantıda, 2023 yılında 211 milyar dolara ulaşan dengeli dış ticaret hacmi ile Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ile mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, hizmetler ticareti, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, vize sıkıntılarının çözülmesi, taşımacılık kotalarının artırılması gibi stratejik konularda yaptığımız çalışmaları ve önümüzdeki dönem yol haritamızı büyükelçilerle paylaştık. AB ile ekonomik bağlarımızı kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğimizi çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.