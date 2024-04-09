Alkayış mesajında şu ifadelere yer verdi:

AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, bu yıl 30 gün süren oruçtan sonra gelen Ramazan Bayramı’nı kutlayıp, bayramın Adıyamanlı vatandaşlarımız için dostluk ve kardeşlik havası içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının İslam dünyası için büyük önem taşıdığını; yüksek bir sabır imtihanından sonra ulaştığımız Ramazan Bayramı’nın ise Müslüman dünyasında heyecanla idrak edildiğini söyleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, bu bayramın Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasını diledi. İslam coğrafyasında; özellikle de Filistin ve Doğu Türkistan’da kan ve gözyaşının hâlâ dinmediğini, bu yüzden bir burukluk yaşadıklarını belirten Milletvekili Alkayış, bütün Müslüman kardeşlerimiz için sıkıntıların sona erdiği bir bayram diledi.

Ülke olarak ne kadar güçlenir ve kenetlenirsek başta kendi insanımızın ve dünya genelindeki Müslümanların da o ölçüde huzur ve selamet içerisinde yaşayabileceklerini ifade eden Alkayış, Türkiye’mizin Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir konuma erişeceğine yürekten inandığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin etkisinin en fazla hissedildiği illerden biri olan Adıyaman’ımızın çeşitli zorluk ve imtihanlardan geçtiğini, bu zorluk ve imtihanları başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz, İdarecilerimiz ve aziz halkımız ile el ele vererek aşacaklarını beyan eden Alkayış, ilimizde ortaya konan çabaların ve uygulanan projelerin meyvelerini vermeye başladığını; günden güne daha müreffeh bir Adıyaman’a kavuşacağımızı söyledi.

İktidarından muhalefetine, idarecisinden vatandaşına, esnafından memuruna bütün hemşehrilerimizin her zaman yanında ve hizmetinde olduklarını belirten Milletvekili Alkayış, Adıyaman’da görülen birlik ve beraberliğin herkesçe bilinip ülke çapında örnek gösterildiğini söyledi. Adıyaman halkı olarak karşılaştığımız ve karşılaşacağımız zorlukların bizleri yıldıramayacağını, bilakis daha güçlendirerek dirençli hâle getireceğini ve birlik-beraberliğimizi pekiştireceğini dile getiren Alkayış, Ramazan Bayramı’nın huzur ve sevinç içinde geçmesini temenni ederek, bütün vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

Kaynak : PHA