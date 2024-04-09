Toplantıda 12’i ana, 7’si ek gündem olmak üzere 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Tutdere, yeni Meclis Üyeleriyle tek tek tokalaşarak yeni dönemin Adıyaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Her zamankinden fazla sorumluluk duygusu ile hareket etmemiz gerekiyor” diyen Tutdere, seçimin artık geride kaldığını şimdi artık partiler üstü bir tavırla Adıyaman’a hizmet zamanı olduğunu söyledi. Tutdere, “Bu şehrin üçte ikisi konteyner kentlerde yaşıyor. Çocuklarımız mağdur, kadınlar mağdur, halkımız mağdur. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu koşullar altında yaşayan bir ilin meclisi ve bu milletin iradesinin temsilcileri olarak, bu dönem her zamankinden farklı olarak sorumluluk duygusu ile hareket edip halkımıza hizmetin en iyisini yapacak çalışmalara, projelere imza atmamız gerekiyor. İyi hizmetler yapmak Adıyaman’ımızı hak ettiği yere taşımaktır. Bu konuda hepinize güveniyor ve inanıyorum.” dedi.

Karara bağlanan maddelerdeki seçimlere göre komisyonlar ve encümen üyelikleri şu şekilde oluştu:

Meclis Başkanvekilliği: Burcu Tekin Cömert, Ahmet Genç; Katip Üye (Asil): Deniz Daşkol, Kağan Taş, (Yedek): Gül Demirci, Yunus Savaş;

Encümen Üyeliği: Yusuf Cengiz Özen, Kemal Demir, Seyfettin Öztürk;

İmar Komisyonu: Abdurrahman Sarıkaya, Rıza Durmuş, Çiler Yiğit, Memet Reşit Bilgin, Nevzat Demez;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Seyfettin Öztürk, Ahmet Çakır, Sedat Kaya Nevzat Demez, Ahmet Genç;

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu: Yusuf Cengiz Özen, Sadi Arslan, Kemal Demir, Kazım Tanrıverdi, Kağan Taş;

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Ece Tuncay, M. Deniz Daşkol, Gül Demirci, Ayfer Sönmez, Ekrem Gürcan Çadır; Spor ve Gençlik Komisyonu: Ahmet Çakır, M. Deniz Daşkol, Abuzer Bilgiç, Yunus Savaş, Mehmet Emin Sağır:

Engelli Hakları Komisyonu: Mehmet Tırpan, Hacı Mehmet Karataş, Halil İzci, Mehmet Emin Sağır, Mehmet Ziya Boyraz:

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu: Burcu Tekin Cömert, Mehmet Sırrı Burak Binzet, Ufuk Bayır, Ekrem Gürcan Çadır, Ayfer Sönmez.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA