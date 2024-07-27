Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi, yaz tatilinde çocukların moral bulması için düzenlediği açık hava sineması etkinliiğinin sonuncusunu Altınşehir Manas Evleri Arkası K26 konteyner kentte gerçekleştirdi.

Etkinlik öncesinde çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapıldı. Çocuklar, yıldızların altında küçük ikramların büyük mutluluğunu yaşadı.

BELEDİYEDEN İÇTEN TEŞEKKÜR

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin çocukların moralini yüksek tutmak ve onları mutlu etmek için düzenlendiğini belirtti. Yetkililer, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekiplere ve katılım gösteren ailelere içtenlikle teşekkür etti.

GELECEK ETKİNLİKLER İÇİN MÜJDE

Belediye yetkilileri, çocuklar için daha birçok sürpriz etkinlik planladıklarını ifade etti. Çocukların gelişimi ve sosyal hayatlarının zenginleştirilmesi adına bu tür organizasyonların süreceğini müjdelediler.

Kaynak : PHA