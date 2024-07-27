Türkiye'de yüzer GES'lerin kurulması için en uygun bölgeler ışınım oranı ve güneşlenme süresi en yüksek yerlerdir. Adıyaman’ın Yüzer GES’ler için avantajlı bir il olduğuna dikkat çeken Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi Ömer Çelebi, Yüzer GES’ler sayesinde verimli arazilerin heba olması engellenmiş olacağını ifade etti.

GEADER Genel Başkanı Çelebi, “Türkiye’de içme suyu amacı taşımayan 944 baraj, 5 bin 300 kilometrekare rezervuar yüzey alanı bulunuyor. Bu yüzey alanının yüzde 10'unda yüzer Güneş Enerji Santrali kurulumu yapılması durumunda, 53 bin megavat kurulu güçle yıllık 79 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi yapılabileceği öngörülmektedir. Bu da Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

Yüzer GES’lerin avantajını değerlendirdiğimizde su, fotovoltaik hücrelerde doğal soğutma yaptığı için Yüzer GES’ler karasal GES’lere göre daha verimli enerji üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, Yüzer GES'lerde toz ve kirlenme oranının çok düşük olması enerji üretiminde verimliliğe önemli fayda sağlayacaktır. Yüzer GES'ler tam kapasite devreye alındıklarında yıllık 540 milyon metreküp düzeyinde suyun buharlaşması, bu santraller sayesinde atmosfere salınacak karbondioksit miktarının da 51 milyon tondan fazla azaltılacağı hesaplanmaktadır.

Türkiye'de Yüzer GES'lerin kurulması için en uygun bölgeler ışınım oranı ve güneşlenme süresi en yüksek yerlerdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi özellikle Adıyaman sahip olduğu büyük miktarda HES’lerin bulunması, ışınım ve güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu için Yüzer GES yatırımları için en ideal illerin başında gelmektedir. Ayrıca Yüzer GES sayesinde verimli arazilerin heba olması engellenmiş olacaktır” dedi.

Kaynak : PHA