"Duygu Dolu Anlar"

Törende, Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan öğrenci, Ayşenur Çiftçi konuşmasında arkadaşlarına teşekkür ederken, depremde hayatını kaybeden sınıf arkadaşını da andı. Bu duygusal an, salondaki herkesi derinden etkiledi ve büyük alkış topladı.

"Dekandan Mesajlar"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, meslek hayatlarında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Konuşmasında, mezunların tıbbi bilgilerini en iyi şekilde kullanmalarını ve vicdanlı olmalarını vurguladı.

"Rektör Kelleş'in Konuşması"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Fikret Kelleş, konuşmasında, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren benim meslektaşlarım" ifadesini kullandı. Kelleş, doktorların sabırlı ve merhametli olmaları gerektiğini belirterek, "Siz yeryüzünde de bir şöhretsiniz ama önemli olan gökyüzünde şöhret olmanızdır. Vicdan, merhamet, iyilik, disiplin ve liyakat ile gökyüzünde şöhret olabilirsiniz. İyilikte bulunan bir meslek grubuyuz ve insanlara elinizden geldiğince yardım edin. Hastalıktan daha hızlı bulaşan bir şey vardır, o da iyiliktir. Unutmayın, iyilik dünyamızı düzeltir" dedi.

"Belediye Başkanı Tutdere'nin Konuşması"

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, sahneye çıkarak mezun olan doktorlara hitap etti. Tutdere, "Her ailede bir sağlıkçının olması, rahatsızlık yaşayan vatandaşların yardımlarına koşmanız açısından önemlidir. Sizlere inanıyoruz ve inanmaya devam edeceğiz. Birlikte Covid ve deprem gibi insanlık tarihinin en büyük felaketlerini yaşadık, fakat bundan sonraki süreçte bir Adıyamanlı olarak veya bir hemşerimiz olarak kapımız her zaman sizlere ve ailelerinize açıktır. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak her zaman sizin emrinizdeyim, bir telefon kadar yakınız. Bütün anne ve babaları da yürekten kutluyorum" dedi.

"Geleceğin Doktorları Yemin Etti"

Tören, mezun olan öğrencilerin Hipokrat Yemini etmesiyle sona erdi. Yeni mezun doktorlar, yeminlerinin ardından aileleriyle birlikte sevinçlerini paylaştı. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yeni mezunları, sağlık sektöründe hizmet vermeye hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.

