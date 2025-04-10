‘10 Nisan Polis Haftası’ nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Vali Varol, “Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle dünyanın en zor coğrafyasında milletimize büyük bir aşk ve sadakatle hizmet ederek huzurun ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatımız, ülkemizin her köşesinde gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaparak, milletimiz için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olmuştur.

Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere ayak uydurmak için en iyi atılımları yaparak dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için kendini sürekli yenilemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; huzur şehri Adıyaman’ın daha da huzurlu ve güvenli bir kent olması adına görevlerini üstün gayret ve başarı ile yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyor, milletimizin birliği, bütünlüğü, huzur ve güveni ile kutsal vatan toprakları uğruna şehit düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarımıza da aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”dedi.

Kaynak : PHA