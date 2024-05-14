Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Tataristan olmak üzere altı Türk Cumhuriyetten 12 Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı, farklı bölgelerden 45 ödüllü Ulusal Fotoğraf Sanatçısı ve 14 Yerel Fotorehber ile birlikte toplamda 69 fotoğraf sanatçısının katıldığı Fotoğraf Zirvesi, Adıyaman merkez ilçe dahil 9 ilçeyi kapsayan 10 farklı destinasyonda ve 60 farklı mekanda fotoğraf, video ve drone çekimleri yapılarak gerçekleşti. Zirve kapsamında Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Umut Karahasanoğlu, Kadir Tezel ve Hülya Akkaya’nın katılımları ile Gençlik Buluşmaları ve Fotoğraf Sanatına yönelik 3 farklı mekanda 4 söyleşi programı düzenlendi.

Bu çerçevede Adıyaman’ın kadim tarihi, eşsiz doğası, zengin mutfak kültürü, müziği, yöresel özellikleri çok yönlü olarak dijital mecralarda insanların deneyimine sunuldu.

Zirve boyunca “Tarih, Doğa ve Kültür” temalarında çekilen 20 bin fotoğraf, 300 video ve drone içeren bir arşiv oluşturuldu. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile zirveye katılan yerel fotoğraf rehberleri, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatçılarının sosyal medya paylaşımları 5 milyonun üzerinde gösterime ulaştı.

Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi, Türkiye'deki önemli fotoğraf organizasyonları arasında öne çıkıyor. Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu ve bu tip organizasyonlara katılan fotoğraf sanatçıları tarafından son yıllardaki planlı, verimli ve başarılı organizasyonlar arasında gösteriliyor.

Zirve sonrasında farklı ülkelerden ve şehirlerimizden insanların Adıyaman Tarihi, Doğası ve Kültürüne ilişkin güzel düşünceleri göze çarpıyor. Örenyerleri ve Mesire Alanlarımızda, Doğal güzelliklerimizin bulunduğu mekanlarda ziyaretçi sayısında artış yaşandığı gözleniyor.

Diyarbakır Fotono21 Derneğinin de zirve sonrası Fotoğraf Gezisi düzenlediği Adıyaman’a zirveyi duyan Ulusal Fotoğraf Sanatçısı guruplarının ilgisi artıyor.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi, Adıyaman’ın tanıtımına büyük katkı sağladı. Hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi gören etkinlik, fotoğraf sanatının ve sosyal medyanın gücünü kullanarak ülkemizde ve dünyada 5 Milyonun üzerinde insana ulaşarak Adıyaman’ın tanıtımına önemli bir katkı sunmuştur. Zirve boyunca ortaya çıkan değerli eserlerin dijital kitapçıklarda yer alması ve ulusal ve uluslararası bazı organizasyonlarda fotoğraf sergileri düzenlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Sayın Valimiz Dr. Osman Varol olmak üzere Zirveye katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Kaynak : PHA