Burak Binzet'in durumu hakkında Belediye Başkanı Tutdere, "Burak Bey, Belediye Başkanlığımızdan önce de beraber siyaset yaptığımız, sevdiğimiz bir il başkanlığı yapmış, Adıyaman tarafından herkesin sevdiği bir kişilikti. Kendi meclisimizde de yer verdik ve halkımızın desteğiyle seçilmiş bir arkadaşımızdı. Ancak seçim sonrası hakkında yürütülen deprem dosyası soruşturması nedeniyle adli makamlarca bir tutuklama kararı verildi. Ben yıllarca avukatlık yapmış biri olarak söylüyorum ki, yaşı 65’i geçmiş, kaçma şüphesi olmayan ve bugüne kadar herhangi bir adli sabıkası olmayan birisi hakkında tutuklama kararını doğru bulmuyorum. Adli makamların bu yanlıştan kısa sürede dönmelerini bekliyorum" dedi.

Tutuklamanın siyasi bir tavır olup olmadığı sorusuna ise Başkan, "Siyasi bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. İşin kendi doğasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Dosyayı arkadaşlarımız ve avukatlarımız takip ediyor. Bu konuyu siyasete malzeme yapıp mağdur olmasını istemezdik. Yargının tarafsız ve özgür bir şekilde çalışması gerektiğine inandığımız için bu yolu izledik. Duruşmalarda da avukat arkadaşlarımızın yanı sıra ben de davayı takip ediyorum. Aileyle de istişare halindeyiz. Yargının doğru karar vermesini bekliyoruz. İlk duruşmada umudumuz, Burak Bey’in özgürlüğüne kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı, Burak Binzet ile ilgili olarak bugüne kadar neden bir açıklama yapılmadığına dair, "Biz bu konuyu basın ve sosyal medya aracılığıyla gündeme getirip içerideki tutuklu hemşerimizi mağdur etmek istemedik. Yargının bu konuda doğru karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Binzet'in durumunu yakından takip ettiklerini belirten Başkan, "Duruşmalarda avukatlarımızla birlikte biz de hazır bulunuyoruz ve aileyle sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah kısa sürede adalet yerini bulacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA